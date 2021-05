Corona-Pandemie : Corona-Ausfälle: River Plate stellt Feldspieler ins Tor

Buenos Aires Wegen zahlreicher Corona-Infizierter im Kader hat der argentinische Fußball-Erstligist River Plate einen Feldspieler ins Tor gestellt.

Beim Gruppenspiel in der Copa Libertadores gegen den kolumbianischen Verein Independiente Santa Fe hütete am Mittwoch Enzo Pérez das Tor der Millonarios im Estadio Monumental von Buenos Aires. Dabei hatte sich der Mittelfeldspieler erst am Sonntag eine Zerrung in der rechten Kniesehne zugezogen und sich noch nicht recht von seiner Verletzung erholt.