Kontinentalmeisterschaft : Copa América: Argentinien im Halbfinale gegen Brasilien

Rio de Janeiro Im Halbfinale der Copa América kommt es zum Traumduell zwischen den Fußball-Erzrivalen Brasilien und Argentinien. Die Argentinier setzten sich im Viertelfinale in Rio de Janeiro mit 2:0 (1:0) gegen Venezuela durch.

Im legendären Maracanã-Stadion von Rio brachte Lautaro Martinez nach einer Ecke von Sergio Agüeri den Favoriten schon in der zehnten Minute in Front. In der zweiten Halbzeit machte Giovani Lo Celso (74.) dann alles klar.