Copa América Copa América: Argentinien gewinnt auch drittes Gruppenspiel

Titelverteidiger Argentinien hat bei der Copa América in den USA die perfekte Gruppenphase geschafft. Nach dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen Peru im Hard Rock Stadium in Miami marschieren die Argentinier ohne Punktverlust und Gegentor ins Viertelfinale. Auch Kanada zieht als erstmaliger Gast der Südamerikameisterschaft durch ein 0:0 gegen Chile in die nächste Runde ein.