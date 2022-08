Premier League : Conte zu Zoff mit Tuchel: Beinstellen „wohlverdient gewesen“

Thomas Tuchel (R) und Antonio Conte gerieten aneinander. Foto: Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

London Antonio Conte hat nach der wütenden Rangelei mit Thomas Tuchel nachgelegt.

Zu einem Video, in dem der deutsche Coach des FC Chelsea nach dem 2:1 jubelnd an ihm vorbeiläuft, schrieb der Trainer der Tottenham Hotspur in der Nacht zu Montag auf Instagram: „Zum Glück habe ich dich nicht gesehen...dir ein Bein zu stellen, wäre wohlverdient gewesen...“ Dies versah er mit drei lachenden Smileys.