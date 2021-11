Primera Division : Comeback mit 38 Jahren: FC Barcelona holt Dani Alves zurück

Barcelona Der Routinier Dani Alves kommt zurück zum FC Barcelona - mit 38 Jahren. Schon nächste Woche soll er ins Traning einsteigen. Dort trifft er auch auf einen alten Bekannten.

Der zuletzt vereinslose brasilianische Routinier solle nächste Woche bei den Katalanen ins Training einsteigen, sei aber erst ab Januar 2022 spielberechtigt, teilte der Club am Freitagabend mit. Alves' Vertrag beim FC São Paulo war im September aufgelöst worden, die Vereinbarung mit Barça läuft zunächst bis Saisonende. Er trifft im Camp Nou auf seinen langjährigen Weggefährten Xavi Hernández, der am Montag als neuer Trainer vorgestellt worden war und einst auf dem Feld mit Alves die erfolgreichste Ära des Traditionsvereins mit geprägt hatte.

In einem vom Club veröffentlichten Video sagte Alves, er sei bereits in Barcelona. „Ich bin sehr glücklich und froh, nach Hause zurückzukehren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, um zusammen Spaß zu haben und jenes Barça wiederaufzubauen, das wir so sehr lieben“, erklärte der Brasilianer in seiner Botschaft an die Fans. Nach Alves wollen die Katalanen nach Medienberichten vom Samstag auch Thiago Alcántara zur Rückkehr überreden. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler steht derzeit beim FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp unter Vertrag. Der langjährige Bayern-Profi (2013-2020) trug das Barça-Trikot zwischen 2008 und 2013.