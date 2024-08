Wechsel in die MLS Coach Schwarz will Reus öffentlich keine Tipps für USA geben

Sandro Schwarz, Trainer von Red Bull New York, will dem neuen MLS-Profi Marco Reus keine öffentlichen Tipps geben. „Aber man sollte allgemein gesprochen nicht den Fehler machen und denken, dass man hier mit 80 Prozent spielen kann“, sagte Schwarz in einem Interview der „Bild am Sonntag“. „Das reicht auch in dieser Liga nicht.“