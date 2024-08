Transfer Coach Hürzeler über Gespräche mit Hummels: Sehr positiv

Hürzeler habe schon seit längerer Zeit Kontakt mit der Familie Hummels. St. Paulis Aufstiegscoach ergänzte: „Wir schätzen uns gegenseitig sehr, hatten gute Gespräche, aber am Ende des Tages muss der Spieler selbst entscheiden, ob er sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifizieren kann. Letztendlich geht es darum, was der Spieler will und ob er sich vollkommen committen kann. Und das zählt ab sofort.“