Primera División Coach Flick schwärmt nach Barça-Gala von positiver Energie

Der 59 Jahre alte Flick schwärmte auch von der guten Stimmung, die rund um die Mannschaft und den Club herrscht. „Wir spüren es, wenn wir auf den Straßen sind oder zum Essen ausgehen. Die Menschen sind so freundlich zu uns und geben uns eine Menge Energie.“ Auch Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist von der Energie im Team „sehr beeindruckt“. Er hoffe, dass es nach dem guten Start in den kommenden Wochen so weitergehe.