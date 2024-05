Fußball in Großbritannien Clubs gegen Streichung von Wiederholungsspielen im FA-Cup

„Wir wollen den FA-Cup retten“, zitierte die Zeitung „Daily Mirror“ am Mittwoch aus dem Schreiben der Initiative Fair Play. Der Einfluss der Premier League auf die Entscheidung sei Beweis für die wachsende Kluft im Fußball. „Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen getroffen. Es mangelt an Transparenz, an Konsequenz und an Fairness“, hieß es weiter. „Unsere Clubs sowie die Fans wurden im Stich gelassen.“ Fair Play forderte die Regierung auf, die Zustimmung aller Vereine zu solch einem Schritt gesetzlich zu verankern.