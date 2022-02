Fußball : Club-WM mit Hindernissen - Zukunft des Turniers ungewiss

Berlin Chelsea kann an diesem Samstag Club-Weltmeister werden - mit oder ohne Coach Tuchel. Nur wie bedeutsam ist dieser Titel? Um die Club-WM der FIFA wird seit Jahren gestritten, die geplante Reform hakt.

Die Anreise zur Club-WM kann durchaus schwierig sein. Das erfährt derzeit Welttrainer Thomas Tuchel, der nach positivem Corona-Test weiterhin hofft, doch noch beim Finale seines FC Chelsea an diesem Samstag (17.30 Uhr/Sport1) in Abu Dhabi dabei zu sein.

Vor einem Jahr wurde das Mini-Turnier fast zur innerdeutschen Affäre, als der FC Bayern spät an einem Freitagabend nach einem Spiel bei Hertha BSC als großer Favorit Richtung Halbfinale in Doha fliegen wollte - aber nicht durfte.

Die Verantwortlichen des Hauptstadtflughafens BER ließen den Flieger um oder knapp nach Mitternacht nicht mehr abheben, die Anreise dauerte ewig und der Zorn war groß bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters. Schließlich sollte diese Club-WM für ganz Deutschland gewonnen werden, was den Bayern dann auch gelang. So viel Aufmerksamkeit bekommt das FIFA-Turnier hierzulande selten.

Auf dem Papier lässt der Weltverband die sechs besten (oder zuletzt international erfolgreichsten) Vereine der sechs Konföderationen plus Gastgeber um einen gold-silbernen Pokal spielen. Club-Weltmeister, das klingt nicht schlecht. In der Realität ist das Ergebnis der Mini-WM aber seit Jahren vorhersehbar.

Kaum nicht-europäische Sieger

Der letzte nicht-europäische Sieger war 2012 Corinthians São Paulo aus Brasilien, der Champions-League-Sieger der UEFA ist meist viel zu stark für seine Pendants aus anderen Weltteilen. Chelsea mühte sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten zwar im Halbfinale zu einem 1:0 gegen den saudischen Club Al Hilal, bleibt aber auch am Samstag im Endspiel gegen Palmeiras São Paulo klarer Favorit. Mit Tuchel? „Wir alle hoffen, dass Thomas so schnell wie möglich reisen kann“, sagte sein Vertreter Zsolt Löw nach der Partie am Mittwoch. Dafür bräuchte Tuchel ein negatives Testresultat.