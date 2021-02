Siegerehrung : Club-WM: „Kleines Missverständnis“ beim Faustgruß

Bei der Club-WM wurde allen am Turnier Beteiligten „dringend empfohlen, physischen Kontakt zu vermeiden.“. Foto: Mahmoud Hefnawy/dpa

Doha Das Organisationskomitee des WM-Gastgebers Katar hat ein „kleines Missverständnis“ bei der Medaillenvergabe der Club-WM am 11. Februar Donnerstag eingeräumt.

Die Entscheidung, in irgendeiner Form physischen Kontakt aufzunehmen, sei in Corona-Zeiten allein eine persönliche für alle Spieler, Trainer und Schiedsrichter. Dies werde von „allen Beteiligten des Organisationskomitees“ sowohl für die Club-WM als auch für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr respektiert. Bei der Club-WM habe es strenge Corona-Protokolle gegeben. „Und allen am Turnier Beteiligten wurde dringend empfohlen, physischen Kontakt zu vermeiden“, teilte der Sprecher mit.