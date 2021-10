Primera Division : Club steht Barça-Coach Koeman nach Fan-Attacke bei

Barcelona Der nach der 1:2-Niederlage gegen Real Madrid von Fußballfans attackierte Barcelona-Trainer Ronald Koeman hat von seinem Club und auch von spanischen Medien Rückendeckung bekommen.

Die Niederlage habe bei Barça eher „die Unfähigkeit der Spieler ans Licht gebracht“ als die des Trainers, schrieb die Fachzeitung „AS“ unter anderem in Anspielung auf die von Sergino Dest in der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 vergebene Riesenchance.

Nach der Niederlage im Camp Nou hatte Koeman eingeräumt: „Wenn du einen Clásico verlierst, verlierst du mehr als drei Punkte.“ Das bekam der frühere Clubprofi, der in Barcelona eigentlich immer noch eine Art Idol ist, deutlich zu spüren. Zahlreiche Fans ließen ihren Frust an Koeman aus. Als der Coach nach der Partie in seinem Auto mit seiner Frau das Stadion verließ, wurde er von einer Gruppe umzingelt. Während einige von ihnen Selfies machten, beschimpften andere den Trainer, forderten ihn zum Aussteigen auf und schlugen auf das Auto, wie auf Videos zu sehen ist. Koeman reagierte nicht. Er fuhr langsam und vorsichtig durch die Menge und verschwand dann.