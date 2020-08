Premier League : Club-Boss Al Mubarak enttäuscht über ManCity-Saison

Manchester Der Vorsitzende des Premier-League-Vereins Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, hat in einem Interview der Clubwebsite von der Enttäuschung über die abgelaufene Saison gesprochen.

„Wenn ich zurückschaue, sind die Ergebnisse zufriedenstellend? Die Antwort ist: natürlich nicht“, sagte er, „denn wir wollen in jeder Saison in so vielen Wettbewerben wie möglich erfolgreich sein.“ Vor allem die Champions League wolle der Verein gewinnen, so der City-Boss, „deshalb hinterlässt diese Saison ein bisschen Enttäuschung.“