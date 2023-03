Premier League : Chelsea mit Heimsieg vor BVB-Duell - Arsenal jubelt spät

London Der FC Chelsea hat drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Die Blues setzten sich in der englischen Premier League mit 1:0 (0:0) gegen das abstiegsgefährdete Leeds United durch.

Der Franzose Wesley Fofana (53. Minute) traf an der Londoner Stamford Bridge für Chelsea, das zuvor in sechs Pflichtspielen in Serie sieglos geblieben war und in der Liga zweimal hintereinander verloren hatte. In der Tabelle veränderte sich für Chelsea jedoch nichts. Das Team von Trainer Graham Potter belegt weiter den zehnten Platz.