Transfers : BVB-Abwehrspieler Akanji wechselt zu Manchester City

Dortmund Der Wechsel des Dortmunder Abwehrspieles Manuel Akanji zu Manchester United ist perfekt. Wie beide Clubs mitteilten, unterschrieb der Schweizer Fußball-Nationalspieler einen Vertrag bis 2027.

„Manuel Akanji ist bereits vor mehreren Monaten mit dem Wunsch an uns herangetreten, den BVB in diesem Sommer verlassen zu wollen. Daraufhin haben wir uns in der Innenverteidigung für die Zukunft neu aufgestellt. Die vergangenen Wochen waren für ihn deshalb sicher keine leichte Zeit, und dennoch hat sich Manuel stets professionell verhalten“, kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.