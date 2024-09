Fußball Britischer Außenminister schwärmt für Jürgen Klinsmann

Die neue britische Regierung will ein frisches Kapitel in der Beziehung mit der Europäischen Union aufschlagen - Deutschland hat beim Außenminister David Lammy dabei allein schon wegen eines deutschen Fußball-Helden ein Stein im Brett. Der Chefdiplomat schwärmt für Jürgen Klinsmann, der in den 90er-Jahren bei Lammys Lieblingsclub Tottenham Hotspur als Stürmer zum Publikumsliebling wurde. „Er ist ein Held für jeden Spurs-Fan. Das waren wundervolle, wundervolle Tage“, sagte Lammy der Deutschen Presse-Agentur am Rande der UN-Generaldebatte in New York.