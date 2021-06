Copa América : Brasilien schlägt Venezuela zum Auftakt der Copa América

Brasiliens Neymar (Mitte rechts) feiert mit seinen Mannschaftskameraden den zweiten Treffer gegen Venezuela durch einen Elfmeter. Foto: Eraldo Peres/AP/dpa

Brasília Gastgeber und Titelverteidiger Brasilien ist erfolgreich in die Copa América gestartet. Die Mannschaft um Superstar Neymar gewann das Eröffnungsspiel der Südamerikameisterschaft am Sonntag (Ortszeit) gegen Venezuela im Stadion Mané Garrincha in Brasília mit 3:0 (1:0).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Treffer erzielten Verteidiger Marquinhos nach einem Eckstoß von Neymar in der 23. Minute, Neymar per Elfmeter (64.) und Gabriel „Gabigol“ Barbosa (89.). Bei Venezuela wurde Sergio Córdova von Arminia Bielefeld eingewechselt.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Tomás Rincón vom FC Turin war wegen Covid-19-Symptomen nicht mit der venezolanischen Mannschaft nach Brasilien gereist. Venezuela hatte nach positiven Corona-Tests von rund einem Dutzend seiner Delegationsmitglieder - unter ihnen acht Spieler - in der Not kurzfristig 15 neue Spieler geholt. Der südamerikanische Fußballverband Conmebol hatte zuvor das Limit von Spielern aufgehoben, die ersetzt werden können.

Wenige Wochen vor Beginn des Turniers waren zunächst Kolumbien und dann Argentinien als Ausrichter abgesprungen. Daraufhin verlegte die Conmebol die Copa América nach Brasilien, was zu breiter Kritik führte. In dem Land mit 210 Millionen Einwohnern haben sich fast 17,4 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 486 000 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.