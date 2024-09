Fußball Brasilien bezwingt Ecuador in WM-Qualifikation

Brasilien liegt derzeit auf dem vierten Tabellenplatz nach einer bislang enttäuschenden Qualifikation zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Die „Seleção“ trifft am kommenden Dienstag auf Paraguay, Ecuador spielt am gleichen Tag gegen Peru.