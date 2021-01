Brasilien : Brand in WM-Stadion in Fortaleza

Brand in WM-Stadion in Fortaleza

Ein Feuer hat Teile des WM-Stadions in der brasilianischen Stadt Fortaleza beschädigt. Foto: Gernot Hensel/EPA/dpa/Archivbild

Fortaleza Ein Feuer hat Teile des WM-Stadions in der brasilianischen Stadt Fortaleza im Nordosten des Landes beschädigt.

In dem Stadion wurden während der Fußballweltmeisterschaft 2014 eine Reihe von Spielen ausgetragen. Unter anderem traf Deutschland in der Gruppenphase dort auf Ghana. Im Vorjahr war die Spielstätte Austragungsort von drei Partien des Konföderationen-Pokal. Zudem fanden in dem Stadion Konzerte von Beyoncé, Paul McCartney und Elton John statt.