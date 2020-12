Premier League : Boxing Day: Manchester United verpasst Sieg in Leicester

Leicester Das Spitzenspiel der englischen Premier League an Weihnachten ist ohne Sieger beendet worden.

Rekordmeister Manchester United kam am traditionellen Boxing Day am zweiten Feiertag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) bei Leicester City hinaus - und bleibt mit 27 Punkten vorerst Dritter hinter dem Fußballmeister von 2016 (28). Meister und Tabellenführer Liverpool ist erst am Sonntag im Einsatz.

Premier-League-Fußball an Weihnachten hat in Großbritannien eine lange Tradition - und war in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie doch ganz anders. „Auch in diesem sehr schwierigen Jahr hoffe ich, dass ihr Weihnachten, so gut es geht, genießen könnt“, sagte Liverpools Welttrainer Jürgen Klopp in einem von seinem Club veröffentlichten Video. Der Meister empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) West Bromwich Albion.