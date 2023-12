Premier League Boxing Day in England: Der Ball rollt auch an Weihnachten

Noch bis in die 1950er-Jahre wurde am Christmas Day, also am 25. Dezember, ein kompletter Spieltag ausgetragen. Der heutige Premier-League-Verein FC Brentford warb damals mit dem sexistischen Slogan: „Männer gehen zum Spiel, während die Frauen in der Küche kochen.“ Denn nach dem Stadionbesuch gab es das Festmahl. Aus logistischen Gründen wich man ab Mitte der 1960er-Jahre auf den zweiten Weihnachtstag aus. Der Grund: Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr bekamen am 25. Dezember frei, also fuhren keine Busse und Bahnen.