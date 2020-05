Nach Herzinfarkt wieder fit : Bondscoach Koeman wurde indirekt Opfer von Corona

Hilversum Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman ist indirekt ein Opfer der Coronavirus-Pandemie geworden.

Koeman hatte nach eigenen Angaben für den 19. März einen Termin bei einem Arzt zur Vorsorge gemacht. Dieser Termin war auf Anfang Juni verschoben worden. Am 3. Mai musste der 57-Jährige nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde erfolgreich mit einem Herzkatheter behandelt. „Jetzt frage ich mich, wie viele Menschen jetzt nicht mehr am Leben sind, bei denen auch so ein Termin verschoben wurde“, sagte Koeman in der TV-Show.