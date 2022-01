Serie A : Blessin neuer Trainer in Genua - Labbadia aus dem Rennen

Blessin neuer Trainer in Genua - Labbadia aus dem Rennen

Genua Die Verhandlungen mit Trainer Bruno Labbadia als neuer Coach beim italienischen Erstligisten CFC Genua 1893 sind geplatzt.

Der langjährige Bundesliga-Trainer wurde bereits als Nachfolger des Ukrainers Andrej Schewtschenko gehandelt und hätte schon am Vortag in die norditalienische Stadt kommen sollen. Stattdessen gab der Club die Verpflichtung des Deutschen Alexander Blessin bekannt. Der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart erhielt einen Vertrag bis 2024 beim aktuelle Tabellenvorletzte der Serie A. Der 48-Jährige betreute zuletzt den KV Ostende in Belgien.