Primera División : Bittere Barça-Pleite und Rot für Koeman gegen Granada

Die Spieler vom FC Granada feiern an der Eckfahne ein Tor beim FC Barcelona. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Barcelona Lionel Messi zupfte kurz an der Kapitänsbinde und verschwand blitzschnell in der Kabine: Der FC Barcelona hat im Meisterschaftskampf der spanischen Fußball-Liga gepatzt und die Tabellenführung verpasst.

Kurz zuvor war den eigentlich völlig harmlosen Gästen aus Granada, die bis dahin noch nie beim FC Barcelona gewonnen hatten, wie aus heiterem Himmel durch Darwin Machis (63. Minute) der Ausgleich gelungen. In der 79. Minute erzielte Jorge Molina den Siegtreffer. Messi hatte die Gastgeber in der 23. Minute nach einer tollen Kombination mit dem französischen Weltmeister Antoine Griezmann in Führung gebracht.