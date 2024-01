Spanischer Pokal Bilbao wirft Barcelona aus Copa del Rey

Zuvor hatte sich RCD Mallorca durch ein 3:2 zu Hause trotz mehr als 30 Minuten in Unterzahl überraschend gegen Liga-Spitzenreiter FC Girona durchgesetzt und ebenfalls fürs Halbfinale qualifiziert. Cyle Larin (21.) und Abdon mit einem Doppelpack (28./35./Elfmeter) hatten die Gastgeber binnen 14 Minuten klar in Führung geschossen. Die Treffer von Cristhian Stuani (68./Elfmeter) und Savio (90.+6) kamen zu spät. Mallorca-Profi Raillo hatte in der 67. Minute die Rote Karte gesehen.