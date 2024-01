Spanischer Pokal Bilbao wirft Barcelona aus Copa del Rey - auch Girona raus

Zwei Brüder haben Rekordsieger FC Barcelona aus dem spanischen Fußball-Pokal geworfen und Athletic Bilbao ins Halbfinale geschossen. Mit Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Ex-Bundesliga-Rekordtorjäger Robert Lewandowski in der Startelf verloren die Katalanen am Mittwochabend im Viertelfinale der Copa del Rey auswärts nach Verlängerung 2:4. Die beiden Tore Bilbaos in der Verlängerung erzielten Inaki Williams nach einem Konter (105.+2 Minute) und sein jüngerer Bruder Nico Williams Sekunden vor dem Abpfiff.