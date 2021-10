Nations League : „Beste Mannschaften Europas“: Lob von Schweinsteiger

Mailand Mit der 1:2-Niederlage im Nations-League-Halbfinale gegen Spanien endet Italiens Weltrekordserie. Dennoch überwiegt beim Europameister nach einem teils hochklassigen Duell der Stolz.

Kurz nach dem 1:2 des Fußball-Europameisters im Nations-League-Halbfinale gegen Spanien lag Angreifer Federico Chiesa zwar erschöpft und voller Enttäuschung auf dem Rasen in Mailand, am Tag darauf überwog jedoch der Trotz.

Das Finale am Sonntag bestreiten nun die Spanier, die auch Frankreich oder Belgien aus dem Weg räumen wollen. Der Weltmeister und der Weltranglistenerste duellieren sich im zweiten Halbfinale. „Wir haben sehr gut gespielt, aber wir müssen jetzt an das Finale denken“, sagte Spaniens Trainer Luis Enrique. Und der 51-Jährige darf optimistisch sein: Was Passsicherheit, hohes Pressing und Ballbesitzfußball angeht, macht seiner Mannschaft in Europa aktuell kaum jemand was vor.