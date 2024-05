Transfermarkt Berichte: Mbappé-Verkündung Anfang kommender Woche

Inwiefern es eine persönliche Vorstellung gibt, bleibt abzuwarten. Mbappé bereitet sich mit der Équipe tricolore auf die EM-Endrunde in Deutschland vor und bestreitet am Mittwoch kommender Woche in Metz ein Testmatch gegen Luxemburg. Vier Tage später geht es in Bordeaux gegen Kanada. In die EM starten die Franzosen von Trainer Didier Deschamps am 17. Juni in Düsseldorf gegen Österreich.