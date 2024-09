Transferende vor Saisonstart? Bericht: Premier League will Transferphase verkürzen

Der Wolfsburger Trainer Ralph Hasenhüttl arbeitete fast vier Jahre für den FC Southampton und fordert vehement eine Verkürzung der Transferfrist. Aus seiner Erfahrung in der Premier League sagte er aber in diesem Sommer auch: „Es geht nur, wenn alle anderen Ligen das Gleiche tun. Wir hatten einmal die Situation in England, dass wir früher geschlossen haben und alle anderen hatten das Transferfenster noch offen. Das war ein Desaster, weil uns die Spieler nach der Reihe weggelaufen sind.“