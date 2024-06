Paris 2024 Bericht: Bremer Fußballprofi Keita für Olympia nominiert

Naby Keita steht im vorläufigen Aufgebot Guineas für die Olympischen Spiele in Paris. Der 29 Jahre alte Fußballprofi von Werder Bremen würde in der U23-Auswahl seines Landes als einer von maximal drei älteren Spielern an den Sommerspielen teilnehmen, berichtet die „Bild“-Zeitung.