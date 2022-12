Vorfall in Rio : Bericht: Brasiliens Nationalcoach Tite überfallen

Vorfall in Rio

Soll in seiner Heimat überfallen worden sein: Brasilien-Coach Tite. Foto: Andre Penner/AP/dpa

Rio de Janeiro Brasiliens scheidender Fußball-Nationaltrainer Tite soll nach einem Bericht des Portals „O Globo“ in Rio de Janeiro überfallen worden sein.

Dem 61-Jährigen sei bereits in der vergangenen Woche bei einem Morgenspaziergang von dem Täter eine Halskette abgenommen worden. Außerdem habe der Mann Tite wegen des WM-Aus von Brasilien in Katar angeblich beschimpft, was andere Quellen aber nicht bestätigten.