Nahost-Konflikt Bericht: Benzema bereitet Klage gegen Innenminister vor

Neben fehlendem Mitgefühl für die israelischen Opfer in dem Konflikt sieht Benzema sich auch dem Vorwurf ausgesetzt, sich nicht zu dem am Freitag vergangener Woche in Nordfrankreich von einem Islamisten erstochenen Lehrer geäußert zu haben. Der Innenminister erklärte am Donnerstagabend auf BFMTV, er würde seine Äußerungen über Benzema zurücknehmen, wenn dieser auch den Tod des erstochenen Lehrers betrauern würde.