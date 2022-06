Transfermart : Bericht: AS Rom träumt von Cristiano Ronaldo

Bericht: AS Rom träumt von Cristiano Ronaldo

Wird nach dem FC Bayern nun auch mit anderen europäischen Spitzenclubs in Verbindung gebracht: Cristiano Ronaldo. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Rom Die Transfergerüchte um Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo reißen nicht ab. Nun hat ein italienischer Medienbericht einen möglichen Wechsel des 37-jährigen Portugiesen zur AS Rom ins Spiel gebracht.

Die Hypothese stehe im Raum, sei aber fast unmöglich, schränkte das Sportblatt „Gazzetta dello Sport“ am Sonntag online aber selbst bereits ein. Grund für die Annahme schien unter anderem zu sein, dass Ronaldos Berater Jorge Mendes auch der Manager von Roms Trainer José Mourinho ist. Die „Gazzetta“ gab allerdings zu bedenken, dass ein Transfer des teuren Ronaldos zurück in die Serie A - vorher spielte er bei Juventus Turin - finanziell für den Verein schwierig wäre. „Deshalb bleibt diese Ehe ein Traum oder etwas mehr. Aber was gibt es schöneres als einen Sommertraum?“