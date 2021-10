Portugiesischer Fußball : Benfica verliert Tabellenführung vor Bayern-Gastspiel

Estoril Benfica Lissabon hat vor der Champions-League-Partie beim FC Bayern die Tabellenführung in Portugals Fußball-Liga verloren.

Der Rekordmeister kam am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) beim Tabellenvierten GD Estoril Praia hinaus. Damit liegt Benfica in der Tabelle nach dem zehnten Spieltag einen Punkt hinter dem FC Porto, der das Stadtduell gegen Boavista mit 4:1 für sich entschieden hatte. Für Benfica traf der Brasilianer Lucas Verissimo da Silva bereits in der zweiten Minute. Doch Loreintz Rosier glich in der Schlussminute aus.