Fußball Bellingham über Rassismus-Problem: „Muss mehr getan werden“

Der brasilianische Nationalspieler Vinícius Junior war in der Vergangenheit mehrfach rassistischen Beleidigungen ausgesetzt. Sein Verein hat deswegen auch schon Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Hass und Diskriminierung erstattet. Vor dem Länderspiel Ende März in Spanien, das im Zeichen des Kampfs gegen den Rassismus stand, war der 23-Jährige deswegen in Tränen ausgebrochen. „Ich will nur Fußball spielen“, hatte er gesagt und zugegeben: „Ich verliere mehr und mehr die Lust am Spielen.“