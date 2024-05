Premier League Beim FC Bayern gehandelter De Zerbi will in Brighton bleiben

„Wir werden mit Tony sprechen. Ich würde gerne in Brighton bleiben“, sagte der 44-Jährige dem britischen TV-Sender Sky Sports News und kündigte ein Gespräch mit Club-Chef Tony Bloom an. „Ich liebe meine Spieler, ich liebe diese Stadt, ich liebe den Club, ich liebe die Fans.“ Wenn er glücklich sei, könne ihn kein Club dazu bringen, den Verein zu verlassen, sagte der Italiener. Sein Vertrag in Brighton läuft noch bis zum Sommer 2026.