La Liga Bei Sieg des FC Barcelona: Tornetz mit Kabelbindern geflickt

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan verwandelte in der Nachspielzeit (90.+3) einen Foulelfmeter zum Last-Minute-Sieg, nachdem er vom ehemaligen Leverkusener Bundesliga-Profi Daley Sinkgraven im Strafraum gefoult worden war. Der Niederländer sah dafür Rot (90.+1). Zuvor hatte Ferran Torres (55.) den Ausgleich für Barcelona markiert. Munir El Haddadi hatte den Tabellenzehnten Las Palmas in der 12. Minute in Führung gebracht.