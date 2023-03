Lineker-Streit BBC-Berichterstattung auch am Sonntag eingeschränkt

Ein Spiel der Women's Super League zwischen dem FC Chelsea und Manchester United wurde ohne eigenen BBC-Kommentar übertragen. Die Sendung „Match of the Day 2“ sollte wie auch am Vortag ohne Moderation, TV-Experten oder Spieler-Interviews auskommen. Lineker war am Freitag wegen eines regierungskritischen Tweets von der BBC suspendiert worden. Mehrere Fußballexperten, darunter die Ex-Fußballprofis Ian Wright und Alan Shearer, sowie zahlreiche BBC-Mitarbeiter hatten sich mit Lineker daraufhin solidarisiert und die Berichterstattung boykottiert.