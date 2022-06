Transfermarkt : Bayerns Transfer-Poker um Liverpools Mané in finaler Phase

Bayerns Transfer-Poker um Liverpools Mané in finaler Phase

Der FC Bayern bemüht sich weiterhin um Sadio Mané (l) vom FC Liverpool. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Liverpool Der Millionen-Poker des FC Bayern München um Liverpools Starstürmer Sadio Mané scheint in die finale Phase zu treten.

Nach Medienangaben aus England soll sich der deutsche Rekordmeister den Forderungen des Premier-League-Clubs entscheidend angenähert haben. Laut der Zeitung „Mirror“ befindet sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Gesprächen in Liverpool.

Mane-Transfer genießt Priorität beim FC Bayern

Ein Transfer von Mané genießt Priorität für den deutschen Serienmeister. Ein Vollzug könnte auch Bewegung in die Personalie Robert Lewandowski (33) bringen. Der Weltfußballer will den FC Bayern unbedingt ein Jahr vor Vertragsablauf verlassen. Das Wunschziel des polnischen Torjägers ist der FC Barcelona. Bislang steht aber noch die Aussage der Bayern-Führung um Vorstandschef Oliver Kahn, den Weltfußballer in diesem Sommer nicht ziehen zu lassen.