Fußball-Bundesliga Bayern-Torjäger Kane „stolz“ auf den „Goldenen Schuh“

„Der FC Bayern hat in seiner Historie schon den einen oder anderen Torjäger in seinen Reihen gehabt. Wir sind sehr stolz“, sagte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen in seiner Laudatio: „Mit der Verpflichtung von Harry haben wir in der vergangenen Saison eine weise Entscheidung getroffen. Möge dieser Golden Shoe nur der Anfang von vielen weiteren Erfolgen sein.“