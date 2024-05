Transfers Bayern-Leihspieler Tillman bleibt in Eindhoven

Tillman war 2015 von der SpVgg Greuther Fürth zu den Junioren des FC Bayern gekommen. In der zweiten Mannschaft kam er in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, für die Profis lief er in sieben Pflichtspielen auf. In dieser Zeit gewann der FC Bayern die Champions League, den europäischen Superpokal, den deutschen Supercup sowie die Meisterschaft in der Ersten und 3. Liga.