Premier League Bayern-Kandidat Emery verlängert als Trainer bei Aston Villa

Emery hatte den Verein aus Birmingham im November 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und anschließend auf Platz 7 und damit in die Conference League geführt. In der laufenden Saison machte er aus Villa einen Anwärter auf die Champions-League-Qualifikation. In der Premier League spielte seine Mannschaft vorübergehend sogar um die Tabellenführung. Aktuell belegt Villa den vierten Platz und hat sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften Tottenham Hotspur, der allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat.