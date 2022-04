Primera División : Bayern-Gegner Villarreal verliert bei UD Levante mit 0:2

Berlin Der FC Villarreal geht mit einem Misserfolg ins Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Bayern München. Villarreal verlor in der spanischen Primera División beim Tabellenvorletzten UD Levante mit 0:2 (0:0).

Das Hinspiel in der Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister findet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Spanien statt. Das Rückspiel in der Münchner Allianz-Arena steigt am 12. April (21.00 Uhr).