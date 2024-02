Serie A Bayern-Gegner Lazio gewinnt bei Cagliari

Für den Tabellen-Vorletzten Cagliari war es die vierte Niederlage in Folge. Die Sarden gerieten in der 26. Minute durch ein Eigentor von Allesandro Deiola in Rückstand. Bei Lazio waren dann noch der frühere Dortmunder Ciro Immobile (49.) sowie der brasilianische Kapitän Felipe Anderson (65.) erfolgreich. Immobile feierte seinen 200. Treffer in der Serie A. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Cagliari erzielte Gianluca Gaetano (51.).