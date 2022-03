Premier League : Baseball-Team-Besitzer wollen FC Chelsea kaufen

London Die Besitzer des amerikanischen Baseball-Teams Chicago Cubs wollen den FC Chelsea kaufen.

In einer von einer in London ansässigen Kommunikationsfirma veröffentlichten Erklärung sagte die Familie Ricketts, sie leite eine Investmentgruppe, die am Freitag ihr formelles Angebot für den englischen Sieger der Fußball-Champions-League abgeben werde.