Fußball Bas Dost aus Krankenhaus entlassen

Der frühere Bundesligaprofi des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt war in der Schlussphase des Spiels Ende Oktober bei AZ Alkmaar zusammengebrochen und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden. Danach war er ins Krankenhaus gebracht worden. Das Spiel war in der 90. Minute beim Stand von 2:1 für Nijmegen abgebrochen worden. Die Partie soll am 6. Dezember zu Ende gespielt werden.