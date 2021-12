Primera División : Barcelona kassiert erste Niederlage unter Neu-Trainer Xavi

Barcelona und Trainer Xavi mussten in der spanischen Liga einen Rückschlag hinnehmen. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Barcelona Der FC Barcelona hat im dritten Spiel die erste Niederlage unter der Regie seines neuen Trainers und Club-Idols Xavi kassiert.

Der Renommierclub verlor in der spanischen Fußball-Meisterschaft sein Heimspiel gegen Real Betis Sevilla mit 0:1 (0:0) und verpatzte damit die Generalprobe für das abschließende Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch beim FC Bayern München. Juanmi (79.) schloss einen Konter der Gäste mit dem entscheidenden Treffer ab.