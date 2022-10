Primera Division : Barcelona gewinnt dank Lewandowski gegen Villarreal

Barcelona Robert Lewandowski hat den FC Barcelona fast im Alleingang zum 3:0 (3:0)-Sieg gegen den FC Villarreal geschossen.

Der 34 Jahre alte Fußballer traf beim Heimspiel in der 31. und 35. Minute zur 2:0-Führung für Barcelona. Für den früheren Bundesliga-Star waren es am zehnten Spieltag seine Treffer zehn und elf in der spanischen Liga.