Primera Division : Barcelona-Angreifer Sergio Agüero an Wade verletzt

Barcelona-Angreifer Sergio Agüero an Wade verletzt

Sergio Agüero kam von Manchester City zum FC Barcelona. Foto: Gerard Franco Crespo/DAX via ZUMA Wire/dpa

Barcelona Nach dem unfreiwilligen Abgang von Superstar Lionel Messi muss der FC Barcelona den nächsten Rückschlag verkraften.

Mittelstürmer Sergio Agüero fällt wegen einer Verletzung an der rechten Wade bis zu zehn Wochen aus, wie die Katalanen am Montag mitteilten. Der argentinische Fußball-Nationalspieler, der eigentlich zusammen mit seinem Freund Messi bei Barça wieder angreifen wollte, könnte damit erst Mitte Oktober sein Debüt für den Verein geben. Nach Medienberichten erlitt Agüero die Blessur beim Training am Sonntag.