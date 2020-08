Primera División : Barça feuert Trainer Setién - Was macht Messi?

Barcelona Nach der 2:8-Demütigung durch Bayern München hat der FC Barcelona erste Konsequenzen gezogen. Trainer Setién muss gehen. Er wird sicher nicht der einzige sein. Alle fragen sich nun: Was wird aus Lionel Messi?

In einer der größten Krisen seiner Vereinsgeschichte beschäftigt die Blaugrana aber vor allem eine Frage: Was wird aus Lionel Messi? Die Spekulationen um einen möglichen Abschied des Superstars nehmen weiter Fahrt auf. Der 33-Jährige habe sich nach der Demütigung in Lissabon in die Pyrenäen verzogen, schrieb die argentinische Sportzeitung „Olé“. Sie sinnierte darüber, ob der Argentinier Barça nach 20 Jahren den Rücken kehren solle. Für den Club wäre das ein „Erdbeben“, schreibt das Fußball-Portal „Goal“.